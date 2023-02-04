Отключение света в Украине 4 февраля: графики и перечень городов

Украинская энергосистема страны пережила уже 13 ракетных и 15 массовых дроновых атак. Повреждение электростанций, разрушение сетей и оккупация энергетических объектов повлекли за собой значительный дефицит.

Для стабилизации ситуации используют графики почасовых отключений. Каким будет поставка света в города и села 4 февраля – читайте в материале 24 Канала.

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В Киеве и области – почасовые отключения

Укрэнерго установило лимиты использования электроэнергии в столице и в Киевской области. Они разрешают ввести 4 февраля отключение по графикам.

Какие лимиты на сегодняшний день:

Киев: днем – 1100 мегаватт, а ночью – 690;

Киевщина: днем – 795 мегаватт, а ночью – 634 мегаватта.

Узнать об отключении света по своему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно указать регион, улицу и дом.

В Харьковской области обновили график отключений

В Харьковской области с понедельника будет действовать новый график обесточений. Он будет актуален в период с 6 по 12 февраля.

Всего будет 12 очередей:

1 очередь 12:00 – 15:00;

2 очередь 13:00 – 16:00;

3 очередь 14:00 – 17:00;

4 очередь 15:00 – 18:00;

5 очередь 17:00 – 20:00;

6 очередь 18:00 – 21:00;

7 очередь 19:00 – 22:00;

8 очередь 07:00 – 10:00;

9 очередь 08:00 – 11:00;

10 очередь 09:00 – 12:00;

11 очередь 10:00 – 13:00;

12 очередь 11:00 – 14:00.

Обратите внимание, по состоянию на 4 февраля новый график еще не вступил в силу. Свет выключают за стариком.



Отключение в Харькове и области 4 февраля / Скриншот 24 Канала

Какая ситуация со светом в Винницкой области

В Винницкой области 4 февраля электроэнергию будут подавать почасово. В то же время, если реальные отключения не совпадают с графиковыми, жители региона просят сообщить об этом.

Как это сделать:

позвонить по телефону 0800217217 и сообщить о проблеме;

использовать чат-бот в Вайбере;

оформить соответствующее обращение на сайте.

График отключений на 4 февраля:

1 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

2 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.



Отключение в Винницкой области 4 февраля / Фото АО "Винницаоблэнерго"

До Днепропетровщины довели разрешенные лимиты

В этот день в Днепропетровской области дневной лимит составляет 1347 мегаватт, а ночной – 1257 мегаватт. Это позволяет применить в области прогнозируемые отключения по графику.

Актуальные обесточивания в своем доме можно узнать на сайте ДТЭК. В то же время потребителей просят использовать электроэнергию рационально – если превысить лимиты начнутся вне графикового обесточивания.

Когда будут выключать свет в Ровно и регионе

График отключений обнародовал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Также чиновник напомнил, что в случае введения экстренных или аварийных обесточений, почасовые отключения не будут действительны.

Когда свет выключается:

В Ровно ;

в области.

График для Прикарпатья на 4 февраля

Согласно доказанным лимитам от Укрэнерго, график в Ивано-Франковской области в субботу, 4 февраля, будет выглядеть следующим образом:

1 очередь

Подчерги 1.1, 1.2 :

Свет будет: с 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00.

Света не будет: с 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

Возможные отключения: с 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00.

Подчерги 1.3, 1.4

Свет будет: 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Света не будет: с 02:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

Возможные отключения: с 01:00 до 02:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00.

2 очередь

Подчерк 2.1, 2.2 :

Свет будет: с 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00.

Света не будет: с 00:00 до 02:00, 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

Возможные отключения: с 02:00 до 03:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00.

Подчерк 2.3, 2.4:

Свет будет: с 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00.

Света не будет: с 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

Возможные отключения: с 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00.

3 очередь

Подчерги 3.1, 3.2 :

Свет будет: с 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00.

Света не будет: с 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00.

Возможные отключения: с 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00.

Подчерк 3.3, 3.4:

Свет будет: с 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00.

Света не будет: с 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00.

Возможные отключения: с 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00.

Также, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Обесточенная очередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Обесточенная очередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00.

В Одесской области все еще экстренные отключения

Над устранением последствий произошедшей 26 января ракетной атаки Одесской области до сих пор работают энергетики. К сожалению, в Одессе и области самая сложная ситуация со светом.

Там до сих пор продолжаются экстренные отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно на сайте ДТЭК.

В компании отмечают, что утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК Укрэнерго. Сейчас ее устраняют специалисты.

В этой связи Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы питать объекты критической инфраструктуры.

В этой связи Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы заживить объекты критической инфраструктуры,

– предупредили в ДТЭК.

Отключение электроэнергии в Хмельницкой области

Свет в Хмельницкой области 4 февраля, которые и вчера будут выключать по графику. В часы пиковой нагрузки будут одновременно отключать сразу 3 очереди подряд.

Узнать очередь, к которой принадлежит ваш дом можно по ссылке. Обратите внимание, не стоит включать все электроприборы, как только появится свет – это может привести к локальным авариям.

График отключений для Хмельницкой области / АО "Хмельницкоблэнерго"