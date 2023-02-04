Отключение света в Украине 4 февраля: графики и перечень городов
Украинская энергосистема страны пережила уже 13 ракетных и 15 массовых дроновых атак. Повреждение электростанций, разрушение сетей и оккупация энергетических объектов повлекли за собой значительный дефицит.
- 1В Киеве и области – почасовые отключения
- 2В Харьковской области обновили график отключений
- 3Какая ситуация со светом в Винницкой области
- 4До Днепропетровщины довели разрешенные лимиты
- 5Когда будут выключать свет в Ровно и регионе
- 6График для Прикарпатья на 4 февраля
- 7В Одесской области все еще экстренные отключения
- 8Отключение электроэнергии в Хмельницкой области
Для стабилизации ситуации используют графики почасовых отключений. Каким будет поставка света в города и села 4 февраля – читайте в материале 24 Канала.
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В Киеве и области – почасовые отключения
Укрэнерго установило лимиты использования электроэнергии в столице и в Киевской области. Они разрешают ввести 4 февраля отключение по графикам.
Какие лимиты на сегодняшний день:
- Киев: днем – 1100 мегаватт, а ночью – 690;
- Киевщина: днем – 795 мегаватт, а ночью – 634 мегаватта.
Узнать об отключении света по своему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно указать регион, улицу и дом.
В Харьковской области обновили график отключений
В Харьковской области с понедельника будет действовать новый график обесточений. Он будет актуален в период с 6 по 12 февраля.
Всего будет 12 очередей:
1 очередь 12:00 – 15:00;
2 очередь 13:00 – 16:00;
3 очередь 14:00 – 17:00;
4 очередь 15:00 – 18:00;
5 очередь 17:00 – 20:00;
6 очередь 18:00 – 21:00;
7 очередь 19:00 – 22:00;
8 очередь 07:00 – 10:00;
9 очередь 08:00 – 11:00;
10 очередь 09:00 – 12:00;
11 очередь 10:00 – 13:00;
12 очередь 11:00 – 14:00.
Обратите внимание, по состоянию на 4 февраля новый график еще не вступил в силу. Свет выключают за стариком.
Отключение в Харькове и области 4 февраля / Скриншот 24 Канала
Какая ситуация со светом в Винницкой области
В Винницкой области 4 февраля электроэнергию будут подавать почасово. В то же время, если реальные отключения не совпадают с графиковыми, жители региона просят сообщить об этом.
Как это сделать:
- позвонить по телефону 0800217217 и сообщить о проблеме;
- использовать чат-бот в Вайбере;
- оформить соответствующее обращение на сайте.
График отключений на 4 февраля:
1 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.
2 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.
3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.
Отключение в Винницкой области 4 февраля / Фото АО "Винницаоблэнерго"
До Днепропетровщины довели разрешенные лимиты
В этот день в Днепропетровской области дневной лимит составляет 1347 мегаватт, а ночной – 1257 мегаватт. Это позволяет применить в области прогнозируемые отключения по графику.
Актуальные обесточивания в своем доме можно узнать на сайте ДТЭК. В то же время потребителей просят использовать электроэнергию рационально – если превысить лимиты начнутся вне графикового обесточивания.
Когда будут выключать свет в Ровно и регионе
График отключений обнародовал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Также чиновник напомнил, что в случае введения экстренных или аварийных обесточений, почасовые отключения не будут действительны.
Когда свет выключается:
График для Прикарпатья на 4 февраля
Согласно доказанным лимитам от Укрэнерго, график в Ивано-Франковской области в субботу, 4 февраля, будет выглядеть следующим образом:
1 очередь
Подчерги 1.1, 1.2 :
- Свет будет: с 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00.
- Света не будет: с 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.
- Возможные отключения: с 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00.
Подчерги 1.3, 1.4
- Свет будет: 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.
- Света не будет: с 02:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.
- Возможные отключения: с 01:00 до 02:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00.
2 очередь
Подчерк 2.1, 2.2 :
- Свет будет: с 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00.
- Света не будет: с 00:00 до 02:00, 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.
- Возможные отключения: с 02:00 до 03:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00.
Подчерк 2.3, 2.4:
- Свет будет: с 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00.
- Света не будет: с 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.
- Возможные отключения: с 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00.
3 очередь
Подчерги 3.1, 3.2 :
- Свет будет: с 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00.
- Света не будет: с 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00.
- Возможные отключения: с 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00.
Подчерк 3.3, 3.4:
Свет будет: с 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00.
Света не будет: с 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00.
Возможные отключения: с 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00.
Также, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению будет применена 4 очередь.
Обесточенная очередь 4.1 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.
Обесточенная очередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.
Обесточенная очередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00.
В Одесской области все еще экстренные отключения
Над устранением последствий произошедшей 26 января ракетной атаки Одесской области до сих пор работают энергетики. К сожалению, в Одессе и области самая сложная ситуация со светом.
Там до сих пор продолжаются экстренные отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно на сайте ДТЭК.
В компании отмечают, что утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК Укрэнерго. Сейчас ее устраняют специалисты.
В этой связи Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы питать объекты критической инфраструктуры.
В этой связи Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы заживить объекты критической инфраструктуры,
– предупредили в ДТЭК.
Отключение электроэнергии в Хмельницкой области
Свет в Хмельницкой области 4 февраля, которые и вчера будут выключать по графику. В часы пиковой нагрузки будут одновременно отключать сразу 3 очереди подряд.
Узнать очередь, к которой принадлежит ваш дом можно по ссылке. Обратите внимание, не стоит включать все электроприборы, как только появится свет – это может привести к локальным авариям.