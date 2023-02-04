Для стабілізації ситуації застосовують графіки погодинних відключень. Яким буде постачання світла у міста та села 4 лютого – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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У Києві та області – погодинні відключення

Укренерго встановило ліміти використання електроенергії у столиці та Київській області. Вони дозволяють ввести 4 лютого відключення за графіками.

Які ліміти на сьогодні:

Київ: вдень – 1100 мегаватів, а вночі – 690;

Київщина: вдень – 795 мегаватів, а вночі – 634.

Дізнатись про відключення світла за своєю адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно вказати регіон, вулицю та будинок.

У Харківській області оновили графік відключень

На Харківщині з понеділка діятиме новий графік знеструмлень. Він буде актуальним у період з 6 по 12 лютого.

Усього буде 12 черг:

1 черга 12:00 – 15:00;

2 черга 13:00 – 16:00;

3 черга 14:00 – 17:00;

4 черга 15:00 – 18:00;

5 черга 17:00 – 20:00;

6 черга 18:00 – 21:00;

7 черга 19:00 – 22:00;

8 черга 07:00 – 10:00;

9 черга 08:00 – 11:00;

10 черга 09:00 – 12:00;

11 черга 10:00 – 13:00;

12 черга 11:00 – 14:00.

Зверніть увагу, станом на 4 лютого новий графік ще не вступив у дію. Світло вимикають за старим.



Відключення у Харкові та області 4 лютого / Скриншот 24 Каналу

Яка ситуація зі світлом у Вінницькій області

На Вінниччині 4 лютого електроенергію подаватимуть погодинно. Водночас, якщо реальні відключення не збігаються із графіковими, жителі регіону просять повідомити про це.

Як це зробити:

зателефонувати за номером 0800217217 і повідомити про проблему;

використати чат-бот у Вайбері;

оформити відповідне звернення на сайті.

Графік відключень на 4 лютого:

1 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

2 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.



Відключення на Вінниччині 4 лютого / Фото АТ "Вінницяобленерго"

До Дніпропетровщини довели дозволені ліміти

Цього дня у Дніпропетровській області денний ліміт складає 1347 мегаватів, а нічний – 1257 мегаватів. Це дозволяє застосувати в області прогнозовані відключення за графіком.

Актуальні знеструмлення у своєму будинку можна дізнатися на сайті ДТЕК. Водночас споживачів просять використовувати електроенергію раціонально – якщо перевищити ліміти почнуться поза графікові знеструмлення.



Як правильно користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу

Коли вимикатимуть світло у Рівному та регіоні

Графік відключень оприлюднив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Також посадовець нагадав, що у разі введення екстрених чи аварійних знеструмлень, погодинні вимкнення не будуть дійсними.

Коли вимикатимуть світло:

У Рівному;

в області.



Чому у сусіда є світло, а у вас – немає / Інфографіка 24 Каналу

Графік для Прикарпаття на 4 лютого

Згідно з доведеними лімітами від Укренерго, графік в Івано-Франківській області у суботу, 4 лютого, виглядатиме наступним чином:

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2:

Світло буде: з 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00.

Світла не буде: з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

Можливі відключення: з 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00.

Підчерги 1.3, 1.4

Світло буде: 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Світла не буде: з 02:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

Можливі відключення: з 01:00 до 02:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00.

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2:

Світло буде: з 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00.

Світла не буде: з 00:00 до 02:00, 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

Можливі відключення: з 02:00 до 03:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00.

Підчерга 2.3, 2.4:

Світло буде: з 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00.

Світла не буде: з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

Можливі відключення: з 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2:

Світло буде: з 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00.

Світла не буде: з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.

Можливі відключення: з 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00.

Підчерга 3.3, 3.4:

Світло буде: з 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00.

Світла не буде: з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.

Можливі відключення: з 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00.

На Одещині все ще екстрені відключення

Над усуненням наслідків ракетної атаки Одеської області, що відбулася 26 січня, досі працюють енергетики. На жаль, в Одесі та області наразі найскладніша ситуація зі світлом.

Там досі тривають екстрені відключення світла. Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна на сайті ДТЕК.

У компанії зазначають, що вранці 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Зараз її усувають фахівці.

У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури.

У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури,

– попередили в ДТЕК.

Відключення електроенергії у Хмельницькій області

Світло у Хмельницькій області 4 лютого, які й учора, вимикатимуть за графіком. У години пікового навантаження відключатимуть одночасно одразу 3 черги підряд.

Дізнатися чергу, до якої належить ваш будинок можна за посиланням. Зверніть увагу, не варто вмикати одразу всі електроприлади, як тільки з'явиться світло – це може призвести до локальних аварій.

Графік відключень для Хмельницької області / АТ "Хмельницькобленерго"

У Сумській області знову не буде відключень

Ситуація у Сумській області дозволяє не проводити погодинних відключень споживачам. В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що у суботу, 4 лютого, жителі області матимуть світло весь день.

Про будь-які зміни ситуації з електропостачанням ми будемо вас інформувати на наших інформаційних ресурсах,

– додали у компанії.



Скільки світла витрачають різні електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

Стабілізаційні відключення для Чернівецької області

У Чернівцях світло вимикають за 18 чергами. Свою групу відключень можна знайти тут.

Нещодавно функціонал графіку обленерго став інтерактивним. Зокрема, якщо натиснути на групу, можна побачити години ввімкнення/вимкнення суто за обраною групою.



Графік для Чернівецької області / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Енергосистема країни все ще страждає від значного дефіциту. Для стабілізації ситуації необхідно, щоб кожен споживач раціонально та економно використовував світло. Не варто вмикати одразу всі електроприлади, коли з'явилося світло, чи активно користуватися ними в час пікових годин.

ДТЕК планує вдвічі збільшити імпорт електроенергії