О том, какая ситуация в отдельных регионах читайте в материале 24 Канала.

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По состоянию на 11:00 7 января благодаря выходному и в то же время праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном понижении температуры, сообщают в Укрэнерго.

В течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются.

Какая ситуация со светом в Киеве

Отметим, что недавно Киев вернулся к стабилизационным графикам (ГПО).

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с графиком можно здесь.

Киевлян призывают и дальше умеренно потреблять электроэнергию.

Свет во Львовской области

Во Львовоблэнерго сообщили, что во Львовской области не планируют 7 января внедрять графики отключения света.

Если превысить лимиты, доказанные диспетчерским центром, тогда с 10:00 применят график почасовых отключений.

Будет ли свет на Прикарпатье

Прикарпатьеоблэнерго сообщило, что 7 января лимиты и графики не будут применяться.

Ситуация с миром в Ровненской области

В Ровненской области все же будут действовать почасовые отключения света. Можете ознакомиться с графиком по ссылке.

В Хмельницкой области будет свет

7 января отключений света в Хмельницкой области не будет. Но в облэнерго призывают рационально использовать электроэнергию.

Свет на Запорожье

7 января в Запорожской области отсутствуют графики отключения света. Облэнерго сообщает, что свет выключать не будут.

Какая ситуация в Сумской области

7 января отключения электроэнергии по графикам в Сумской области не планируется. Об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго".

Будет ли свет в Черкассах

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что "вместе с энергетиками делаем все возможное, чтобы вы были со светом на праздники".

По плану по области сегодня, 7 января, отключений электроэнергии не должно быть. Но при ухудшении ситуации возможны аварийные отключения. Чтобы этого не произошло – следует максимально экономить электроэнергию.

Свет на Полтавщине

7 января Полтаваблэнерго не будет применять никаких ограничений для потребителей. В течение дня в Полтавской области будет действовать энергобезлимит. Но для этого следует не перегружать сеть и не включать одновременно несколько мощных приборов.

Графики отключения света в Одессе.

Компания ДТЭК Одесские электросети ввела стабилизационные графики на территории области, учитывающие сложную ситуацию в энергосистеме после последних обстрелов.

Для того чтобы ознакомиться с графиками, нужно перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.