Про те, яка ситуація в окремих регіонах – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури, повідомляють в Укренерго.

Протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

Яка ситуація зі світлом у Києві

Зазначимо, що нещодавно Київ повернувся до стабілізаційних графіків (ГПВ).

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з графіком можна тут.

Киян закликають і надалі помірно споживати електроенергію.

Світло на Львівщині

У Львівобленерго повідомили, що у Львівській області не планують 7 січня впроваджувати графіків відключення світла.

Якщо перевищити ліміти, які довів диспетчерський центр, тоді з 10:00 застосують графік погодинних відключень.

Чи буде світло на Прикарпатті

Прикарпаттяобленерго повідомило, що 7 січня ліміти та графіки не застосовуватимуться.

Ситуація зі світом на Рівненщині

На Рівненщині все ж таки діятимуться погодинні відключення світла. Можете ознайомитися з графіком за посилання.

У Хмельницькі області буде світло

7 січня відключень світла на Хмельниччині не буде. Але в обленерго закликають раціонально використовувати електроенергію.

Світло на Запоріжжі

7 січня у Запорізькі області немає графіків відключення світла. Обленерго повідомляє, що світло вимикати не будуть.

Яка ситуація на Сумщині

7 січня відключень електроенергії за графіками по Сумській області не планується. Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго".

Чи буде світло в Черкасах

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що "разом з енергетиками робимо все можливе, щоб ви були зі світлом на свята".

За планом, по області сьогодні, 7 січня, відключень електроенергії не повинно бути. Але в разі погіршення ситуації можливі аварійні відключення. Щоб цього не сталось – слід максимально заощаджувати електроенергію.

Світло на Полтавщині

7 січня Полтавалбленерго не застосовуватиме жодних обмежень для споживачів. Протягом дня на Полтавщині діятиме енергобезліміт. Але для цього варто не перевантажувати мережу та не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Графіки відключення світла в Одесі

Компанія ДТЕК Одеські електромережі запровадила стабілізаційні графіки на території області, які враховують складну ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.