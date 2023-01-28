Отключение света в Украине 28 января: графики и перечень городов

После последней массированной ракетной атаки России ситуация в энергосистеме Украины усложнилась. В областях используют плановые и аварийные отключения света.

24 Канал собрал актуальные данные о ситуации со светом в областях

Важно Во время последней массированной атаки россияне повредили 5 высоковольтных подстанций

Свет на Харьковщине

В Харьковской области обновили график почасовых отключений света с 30 января по 5 февраля. Предусмотрено 12 очередей отключений электроснабжения:

1 очередь – 11:00-14:00

2 очередь – 12:00-15:00

3 очередь – 13:00-16:00

4 очередь – 14:00-17:00

5 очередь – 15:00-18:00

6 очередь – 17:00-20:00

7 очередь – 18:00-21:00

8 очередь – 19:00-22:00

9 очередь – 07:00-10:00

10 очередь – 08:00-11:00

11 очередь – 09:00-12:00

12 очередь – 10:00-13:00

Полный список адресов, где будут действовать отключения, можно просмотреть по ссылке.

Отключение электричества в Хмельницкой области

До 30 января отключения будут происходить по-прежнему – по графику, содержащему 4 очереди.

С 30 января в Хмельницкой области будет действовать 6 очередей почасовых отключений. Причина – массированные атаки на энергетические объекты. В объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии.

Как только ситуация улучшится – на Хмельницкую область доведут больший лимит. Тогда график изменят под схему "4 на 4" или "4 на 12".

Свою очередь можно узнать по ссылке.



Отключение света в Хмельницкой области 28 января / "Хмельницкоблэнерго"

Что со светом в Киевской и Днепропетровской областях

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии:

Такие лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В Одесской области – экстренные отключения

К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесщины в области продолжаются экстренные отключения света.

Что происходит со светом на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения

Подочереди 1.3, 1.4

С 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Подочереди 2.3, 2.4

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 01:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, с 10:00 до 13:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00 и с 18:00 до 19:00 – возможны отключения

Подочереди 3.3, 3.4

С 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 04:00 до 06:00, с 09:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 00:00 до 01:00, 03:00 до 04:00, 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 – возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00

Обесточенной очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и 16:00 до 20:00

В Винницкой области действуют графики

График почасовых обесточений в Винницкой области на 28 января:



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

Очередность плановых отключений можно просмотреть по ссылке.

Электроэнергия в Сумской области

28 января по городу Сумы и Сумской области действует режим графиков +4/-2. График предусматривает отключение электроэнергии в такие часы:

1 очередь: 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.

2 очередь: 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

3 очередь: 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

В Полтавской области ввели графики отключения света

28 января при отключении одновременно двух очередей (-4/+2) свет будет в такие часы:

1 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

2 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30

Будет ли свет во Львовской области

Только на 50% Львовщина снабжена электроэнергией. Поэтому 28 января продолжают действовать почасовые графики отключений.