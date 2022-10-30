В Укрэнерго заявили, что украинцы начали наконец-то ответственно экономить электроэнергию, однако веерных отключений жителям столицы все равно не избежать. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал Сергей Коваленко.

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На каком этапе разработки графиков

Эксперт отметил, что график отключения света для Киева еще разрабатывается, однако следует понимать, что он не будет точным. Отключение электроэнергии зависит от объемов дефицита и потребления электроэнергии.

100% вероятности совпадения не будет. Мы с сетями пытаемся угадать, какой будет дефицит, потребление и этот баланс мы прогнозируем. Это в первый раз происходит с системой. Надеюсь, что в начале недели мы опубликуем новые графики и надеюсь, что эти графики будут точнее,

– подчеркнул Коваленко.

Обратите внимание! Сегодня, 30 октября, вряд ли будут ограничивать электроснабжение, поскольку обычно в воскресенье потребление электричества ниже. К тому же, на улице теплая погода и энергетической тревоги нет.

Разница между видами отключений

Также директор компании YASNO объяснил разницу между экстренными и стабилизационными отключениями:

экстренные отключения могут быть шесть часов и больше;

а стабилизационные отключения происходят, когда Укрэнерго дает команду сэкономить 20% электроэнергии – обычно они продолжаются ориентировочно 4 часа.

Что делает компания YASNO Организация обеспечивает развитие бизнеса, поставляющего электроэнергию и газ, и помогает клиентам снижать затраты на энергоресурсы. Происходит это благодаря инновационным технологиям. Кроме того, компания развивает сеть зарядных станций для электромобилей.

Источник: Организация обеспечивает развитие бизнеса, поставляющего электроэнергию и газ, и помогает клиентам снижать затраты на энергоресурсы. Происходит это благодаря инновационным технологиям. Кроме того, компания развивает сеть зарядных станций для электромобилей.Источник: YASNO

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Экономия электроэнергии: почему это важно

Несколько дней назад более 4 миллионов украинцев были без электроэнергии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Случилось это потому, что оккупанты обстреляли украинские города и критическую инфраструктуру.

Важно экономить электроэнергию, чтобы стабилизировалась ситуация в энергосистеме и не было веерных отключений света.



Использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

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