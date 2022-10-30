В Укренерго заявили, що українці почали нарешті відповідально заощаджувати електроенергію, однак віялових відключень жителям столиці все одно не уникнути. Про це в ефірі національного телемарафону розповів Сергій Коваленко.

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На якому етапі розроблення графіків

Експерт зауважив, що графік відключення світла для Києва ще розробляється, однак потрібно розуміти, що він не буде точним. Відключення електроенергії залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

100% вірогідності збігу не буде. Ми з мережами намагаємося вгадати який буде дефіцит, споживання і цей баланс ми прогнозуємо. Це вперше відбувається з системою. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо нові графіки і маю надію, що ці графіки будуть точнішими,

– наголосив Коваленко.

Зверніть увагу! Сьогодні, 30 жовтня, навряд чи обмежуватимуть електропостачання, оскільки зазвичай у неділю споживання електрики найнижче. До того ж на вулиці тепла погода та енергетичної тривоги немає.

Різниця між видами відключень

Також директор компанії YASNO пояснив різницю між екстреними та стабілізаційними відключеннями:

екстрені відключення можуть бути шість годин і більше;

а стабілізаційні відключення відбуваються, коли "Укренерго" дає команду зекономити 20% електроенергії – зазвичай вони тривають орієнтовно 4 години.

Що робить компанія YASNO Організація забезпечує розвиток бізнесу, що постачає електроенергію та газ, та допомагає клієнтам зменшувати витрати на енергоресурси. Відбувається це завдяки інноваційним технологіям. Окрім того, компанія розвиває мережу зарядних станцій для електромобілів.

Джерело: Організація забезпечує розвиток бізнесу, що постачає електроенергію та газ, та допомагає клієнтам зменшувати витрати на енергоресурси. Відбувається це завдяки інноваційним технологіям. Окрім того, компанія розвиває мережу зарядних станцій для електромобілів.Джерело: YASNO

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Економія електроенергії: чому це важливо

Декілька днів тому понад 4 мільйони українців були без електроенергії. Про це заявляв президент України Володимир Зеленський. Сталося це через те, що окупанти обстріляли українські міста та критичну інфраструктуру.

Важливо заощаджувати електроенергію, аби стабілізувалась ситуація в енергосистемі та не було віялових відключень світла.



Використання енергомістких приладів / Інфографіка 24 каналу

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