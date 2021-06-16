Как Укрпочта и "Новая почта" будут работать на Троицу и День Конституции: график

В июне 2021 года у украинцев 2 дополнительных выходных – по случаю Дня Святой Троицы и Дня Конституции. В Укрпочте и "Новой почте" рассказали, как будут работать в праздничные дни.

Операторы почтовой связи обнародовали свои графики на праздники. Как они будут работать, читайте в материале.

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Как будет работать Укрпочта

Во время праздничных дней, в том числе 20 – 21 июня (на Троицу) и 28 июня (на День Конституции) будут работать только дежурные отделения Укрпочты. В остальные дни отделения будут функционировать в обычном режиме.

На сайте компании обнародовали перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 20, 21 и 28 июня.

График работы "Новой почты"

20 июня "Новая почта" будет работать в обычном режиме. Относительно 21 и 28 июня, то отделения и адресная доставка будут работать по графику воскресенья. Он может отличаться в зависимости от отделения.

С подробным графиком работы конкретного отделения можно ознакомиться на сайте компании.

В 2021 году большой праздник Троицы жители Украины будут отмечать 20 июня. Из-за того, что праздник выпадает на воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день, то есть понедельник, 21 июня. День Конституции традиционно отмечают 28 июня, в этом году это уже 25-я годовщина.

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