В семи областях Украины 13 ноября ввели аварийные отключения: где именно

Ситуация в энергосистеме до сих пор не стабильна. Часто из-за аварий трудно соблюдать графики отключений света, в частности сегодня, 13 ноября.

Украинцы уже привыкли к тому, что свет могут выключаться не по графику, а в случае аварий на подстанциях и электросетях. В Укрэнерго отметили, что по состоянию на 17.00 13 ноября проблемы с электричеством в семи регионах.

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Где возникли проблемы с электроэнергией

Аварийные отключения ввели в следующих областях:

Киевской и городе Киеве;

Черкасской;

Черниговской;

Житомирской;

Харьковской;

Полтавской;

Сумской.

После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются,

– написали в Укрэнерго.

Кроме того, в КГГА также заявили, что графики стабилизационных отключений начнут действовать после того, как энергетикам удастся все устроить.

Где найти графики отключения света

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

ДТЭК Киевские энергосети

Важно экономить электроэнергию

Украинские энергетики круглосуточно работают, чтобы восстановить поврежденные энергообъекты, в которые попадали российские ракеты и дроны. Поэтому важно продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно утром и вечером – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 . Это помогает избежать перегрузки сетей и стабилизировать ситуацию.



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Напомним , очень тяжелая ситуация с электроэнергией в Херсонской области. оккупанты полностью уничтожили энергосистему в городе. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сухарук. По его словам, главное сейчас – консолидировать все усилия для того, чтобы как можно скорее восстановить электричество для людей.

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