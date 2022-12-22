Об этом сообщили в компании ДТЭК. Поэтому заранее зарядите свои гаджеты и павербанки.
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Что со светом в столице и регионе
В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют.
В Киевской области также происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию,
– отметили в ДТЭК.
Неутешительный прогноз по свету в Киеве
Сергей Коваленко рассказал, что о приближении к плановым графикам в Киеве пока даже не стоит рассчитывать. Поскольку сейчас есть мощность на 50% меньше необходимой, из которой нужно заживить критическую инфраструктуру.
В то же время, гендиректор YASNO сообщил, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру. Поэтому Киев в основном с водой и отоплением.
Кроме того, диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время. Но есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря.
Отключение света в Киеве и области: последние новости
- В Киевской области без света сейчас 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
- В Киеве и области нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас самая большая проблема украинской энергосистемы – это отсутствие генерации.
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что блэкаут в Киевской области может длиться до 23 декабря.