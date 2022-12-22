Про це повідомили у компанії ДТЕК. Тому заздалегідь зарядіть свої гаджети та павербанки.

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Що зі світлом у столиці та регіоні

У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

У Київській області також відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію,

– зазначили у ДТЕК.

Невтішний прогноз щодо світла в Києві

Сергій Коваленко розповів, що про наближення до планових графіків у Києві поки навіть не варто розраховувати. Оскільки зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної, з якої треба заживити критичну інфраструктуру.

Водночас гендиректор YASNO повідомив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру. Тому Київ здебільшого з водою та опаленням.

Крім того, диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час. Але є низка будинків, які не включалися від ранку 19 грудня.

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