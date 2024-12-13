Графики будут действовать почти все сутки: как будут выключать свет 14 декабря

14 декабря в Украине снова применят ограничения электроэнергии. Свет будет исчезать в домах с 00:00 до 22:00.

В ночь на 13 декабря Россия совершила массированную атаку на Украину. Главной целью вражеских ракет и "Шахедов" стали объекты энергетической инфраструктуры, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Когда не будет света в субботу, 14 декабря

В субботу, 14 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

00:00 – 13:00 – одна очередь отключений,

13:00 – 17:00 – две очереди отключений,

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будет применение графиков ограничения мощности.

В компании подчеркнули, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику,

– призвали в Укрэнерго.

К слову, в Тернопольской области из-за массированной ракетной атаки без света остались 50% потребителей.