У ніч проти 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Головною ціллю ворожих ракет і "Шахедів" стали об'єкти енергетичної інфраструктури, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.
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Коли не буде світла у суботу 14 грудня
У суботу, 14 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 00:00 – 13:00 – одна черга відключень
- 13:00 – 17:00 – дві черги відключень
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу з 00:00 – 24:00 буде застосування графіків обмеження потужності.
У компанії наголосили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком,
– закликали в Укренерго
До слова, на Тернопільщині через масовану ракетну атаку без світла залишилися 50% споживачів.