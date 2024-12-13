Приблизний рух ворожих ракет і дронів показує мапа, яку опублікували в мережі. Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення у соціальних мережах.

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В якому напрямку рухалися ворожі ракети

На мапі видно, що різні типи російських ракет та безпілотники летіли в напрямку Заходу України. Маршрут повітряних цілей охоплював усі регіони, окрім Волинської області.

Мапа приблизного руху цілей під час ракетно-дронової атаки 13 грудня / фото Telegram-канал "Радник"

Скільки ракет і дронів Росія запустила по Україні 13 грудня

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, за час комбінована атака Росії по території України ворог запустив 94 ракети та 193 БпЛА. Серед ракет, якими російська намагалася вдарити по Україні були:

4 "Кинджали", які запустили з винищувачів МіГ-31К у Тамбовській області

2 балістичні ракети "Іскандер-М", випущені з Брянської області та території тимчасово окупованого Криму

7 крилатих ракет «Іскандер-К» рухалися із Воронезька та Ростовська області

авіаційна ракета Х-59/Х-69 летіла з тимчасово окупованої території Луганської області

24 крилатих ракет "Калібр" ворог запустив з акваторії Чорного моря

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ випустили по Україні зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з раойну Волгоградської області

Балістична ракета KN-23 летіла із Брянської області

- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків — Волгоградська область

193 ударні БпЛА типу "Shahed" та інші безпілотники Росія запускала з Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та Міллєрово

Ракетно-дроновий удар 13 грудня противник направив на об’єкти енергетики України. Сили ППО знищили 81 ракету та 80 безпілотників ворога. 105 БпЛА локаційно втрачені.

Нагадаємо, у Повітряних силах зафіксували унікальні кадри знищення російських повітряних цілей.