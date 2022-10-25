По всей Украине применили графики ограничения электроэнергии для промышленности

Во всех областях Украины применили графики ограничения электроэнергии – как для промышленных потребителей, так и других категорий. Это необходимо, чтобы стабилизировать энергосистему страны.

Вынужденные ограничения использования электроэнергии – полностью контролируемая мера. Такие действия позволяют снизить нагрузку на электросети и сбалансировать работу энергосистемы.

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В какие часы следует ограничить использование электроэнергии

По информации ведомства, снижение потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего пика (6:00 – 11:00 и 17:00 – 23:00) уменьшает риск перегрузки энергосистемы.

Потребителей просят сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).

Ограничение потребления электроэнергии: как решают проблему

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заседания остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что у Украины есть технические возможности импортировать электроэнергию из Европы. Однако европейские цены на электроэнергию намного выше украинских. Это и станет проблемой импорта.

Руководитель Главного управления разведки Буданов рассказал, почему Россия стремится нанести экономический и энергетический удар. Он заверил, что у врага ничего не получится, ведь все украинские службы работают для того, чтобы замысел кафиров провалился.

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