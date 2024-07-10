Из-за жары ограничения усилят: как будут отключать свет 11 июля
Источник:Укрэнерго
В четверг, 11 июля, графики отключений света будут применять в течение всех суток. В то же время в некоторые часы объем ограничений будет больше.
Главная причина введения графиков почасовых отключений – это последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям с начала года. Осложняет ситуацию также рост потребления в жару.
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Как будут отключать свет 11 июля
Российские обстрелы энергообъектов Украины привели к потерям более 9 ГВт мощности.
Завтра, 11 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток,
– сообщили в Укрэнерго.
Энергетики также отметили, что с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.
В остальные часы будет задействовано три очереди.Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.
Когда улучшится ситуация со светом
Ситуация в энергосистеме Украины может улучшиться уже в двадцатых числах июля. Именно тогда завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершение ремонтов облегчит работу энергосистемы. Таким образом отключения света будут не такими длительными.