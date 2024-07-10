Из-за жары ограничения усилят: как будут отключать свет 11 июля

В четверг, 11 июля, графики отключений света будут применять в течение всех суток. В то же время в некоторые часы объем ограничений будет больше.

Главная причина введения графиков почасовых отключений – это последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям с начала года. Осложняет ситуацию также рост потребления в жару.

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Как будут отключать свет 11 июля

Российские обстрелы энергообъектов Украины привели к потерям более 9 ГВт мощности.

Завтра, 11 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток,

– сообщили в Укрэнерго.

Энергетики также отметили, что с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.

В остальные часы будет задействовано три очереди.

Когда улучшится ситуация со светом

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Ситуация в энергосистеме Украины может улучшиться уже в двадцатых числах июля. Именно тогда завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершение ремонтов облегчит работу энергосистемы. Таким образом отключения света будут не такими длительными.