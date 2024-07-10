Головна причина запровадження графіків погодинних відключень – це наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях з початку року. Ускладнює ситуацію також зростання споживання у спеку.
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Як відключатимуть світло 11 липня
Російські обстріли енергооб'єктів України призвели до втрат понад 9 ГВт потужності.
Завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби,
– повідомили в Укренерго.
Енергетики також наголосили, що з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.
У решту годин буде задіяно три черги.
Коли покращиться ситуація зі світлом
Ситуація в енергосистемі України може покращитися вже в двадцятих числах липня. Саме тоді завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заверешення ремонтів полегшить роботу енергосистеми. Таким чином відключення світла будуть не такими тривалими.