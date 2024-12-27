В части областей отменили графики отключений света

В части областей Украины 27 декабря отменили графики стабилизационных отключений. Это произошло после распоряжения, которое выдало Укрэнерго.

Это означает, что мощностей пока хватает, чтобы покрыть абсолютно все потребности потребителей. Где именно отменили графики стабилизационных отключений – читайте в материале 24 Канала.

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В каких областях не будут выключать свет сегодня

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Львовская область

На сайте "Львовоблэнерго" появилось сообщение, что, по состоянию на 9 часов, нет информации о внедрении графиков отключений в области. В то же время там попросили всех потребителей экономно использовать электроэнергию с 8:00 до 22:00.



Во Львовской области 27 декабря отменили графики отключений света / Фото "Львовоблэнерго"

Одесская область

ДТЭК утром 27 декабря также обновил график обесточиваний в Одессе и области. Согласно ему, свет в регионе не будут выключать ни в одну из очередей до конца дня.



В Одесской области также не будут выключать свет сегодня / Фото ДТЭК

Ивано-Франковская область

В "Прикарпатьеоблэнерго" сообщили, что произошли изменения в графиках почасовых отключений. Согласно им, свет не будут выключать до отдельного распоряжения Укрэнерго.

Волынь

На сайте "Волыньоблэнерго" появилась информация, что НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 27 декабря. Поэтому было отменено отключение для всех очередей с 08:00 до получения отдельного распоряжения диспетчера.

Черновицкая область

"Черновцыоблэнерго" также опубликовали обновленный график почасовых отключений для области. Согласно ему свет также не будут выключать у потребителей до конца суток.



На Буковине также не будут выключать свет 27 декабря / Фото "Черновцыоблэнерго"

Николаевская область

"Николаевоблэнерго" сообщил, что 27 декабря электроснабжение в области не будут выключать. О распределении отключений можно узнать по ссылке.