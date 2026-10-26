Как будут действовать графики отключений 27 октября
В некоторых областях Украины 27 октября введут графики почасовых отключений электроэнергии. Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очередей из-за последствий российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Что известно об отключении 27 октября?
Вынужденные меры по ограничению потребления будут действовать с 06:00 до 23:59. В этот же период для промышленных предприятий будут применяться графики ограничения мощности.
Энергетики предупреждают, что из-за риска новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Гражданам рекомендуют следить за расписаниями на официальных страницах операторов систем распределения в своем регионе.
Также в компании призвали украинцев экономно использовать электроэнергию в часы, когда подача электроэнергии возобновляется по графику.
Что было известно ранее?
Как уже сообщалось на нашем сайте, украинская энергосистема регулярно подвергается ударам со стороны России. В частности, во время предыдущих атак повреждениям подверглись энергообъекты в Винницкой, Житомирской, Одесской и Хмельницкой областях.
В воскресенье, 25 октября, под ударом оказались энергетические объекты Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
К тому же эта зима может стать для Киева самой тяжелой с начала полномасштабной войны из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. В столице уже происходят отключения электроэнергии, возникают перебои с водоснабжением и останавливается работа метро.