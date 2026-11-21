В части областей Украины 22 ноября круглосуточно будут действовать вынужденные обесточивания. Причина – последствия вражеских ударов по энергообъектам.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Когда не будет света 22 ноября?

В воскресенье, 22 ноября, в части областей будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 2.5 очередей).

Особенно сложная ситуация с электроснабжением остается в Одесской и Ровенской областях.

В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы заживить обесточенных абонентов и перевести линии на резервные схемы.

Точное расписание отключений по конкретным адресам потребителям советуют проверять на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.

Ранее в Минэнерго объяснили, что Россия продолжает атаковать энергетические объекты, в том числе те, которые уже удалось восстановить. Из-за воздушных тревог ремонтные работы также приходится останавливать, поэтому ситуация с электроснабжением в регионах может быстро меняться.

Самая сложная ситуация – в Одесской области. Из-за российских ударов по магистральным электросетям там происходят масштабные отключения света.