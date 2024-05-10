В Киеве вводят графики ограничений электроэнергии для бизнеса и промышленности

10 мая 2024, 14:36
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В столице для промышленности и бизнеса вводят графики отключений света. В энергосистеме сложилась сложная ситуация.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Ограничения начнутся сегодня в 18:00 и продлятся до 07:00 завтра.

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Для жителей столицы ограничений не будет, но власть просит экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние часы.

"Сейчас ситуация в энергосистеме требует принятия мер по экономии электроэнергии. Поэтому временно, с 18:00 до 7:00 утра, будет ограничена поставка электроэнергии для юридических потребителей", – говорится в сообщении.

Актуально о ситуации в энергосистеме

  • В результате постоянных атак россиян на объекты критической инфраструктуры, серьезные проблемы в энергетике возникли на Днепропетровщине и Харьковщине.
  • В Харькове каждый час около 250 тысяч человек находятся без света, на Днепропетровщине действуют промышленные ограничения.
  • Несмотря на то что апрель и май являются месяцами с самым низким энергопотреблением, уже сейчас в Украине наблюдается дефицит в пиковые утренние и вечерние часы потребления.

Автор: Анастасія Лукашевська