В Киеве вводят графики ограничений электроэнергии для бизнеса и промышленности

В столице для промышленности и бизнеса вводят графики отключений света. В энергосистеме сложилась сложная ситуация.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Ограничения начнутся сегодня в 18:00 и продлятся до 07:00 завтра.

Смотрите также Сегодня снова возможны отключения: какая ситуация с электроэнергией 10 мая

Для жителей столицы ограничений не будет, но власть просит экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние часы.

"Сейчас ситуация в энергосистеме требует принятия мер по экономии электроэнергии. Поэтому временно, с 18:00 до 7:00 утра, будет ограничена поставка электроэнергии для юридических потребителей", – говорится в сообщении.

Актуально о ситуации в энергосистеме