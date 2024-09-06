Почему графики отключений света остались, несмотря на похолодание: объяснение Yasno

Хотя потребление электроэнергии в сентябре идет на спад, в Украине продолжают применять графики отключений. Основной причиной являются вражеские атаки, которые фактически не прекращаются.

О состоянии энергосистемы рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, попытки россиян разбить нашу энергосистему были не только 26 или 27 августа.

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Почему продолжают действовать графики отключений

Энергетики продолжают ремонт инфраструктуры, однако сейчас наслаиваются дополнительные работы из-за постоянных обстрелов.

Сейчас по сути происходит смена рельсов на ходу поезда. В таких условиях очень сложно прогнозировать, поэтому НЭК Укрэнерго достаточно часто дает корректировки своего плана, а при необходимости – вводит экстренные отключения,

– пояснил Сергей Коваленко.

Также энергетики при необходимости могут самостоятельно дистанционно выключать некоторые линии и подстанции, чтобы уберечь систему от чрезмерных нагрузок.

Будет ли так постоянно? Нет, это экстренные временные меры. Благодаря им на самом деле делается так, чтобы часов со светом у нас становилось больше,

– подчеркнул гендиректор Yasno.

По словам Коваленко, потребление в сентябре действительно идет на спад, из ремонтов подключаются новые энергоблоки и уровень дефицита производимой электроэнергии уменьшается. Однако ключевая задача сейчас – восстановить возможность доставлять эту электроэнергию к потребителям.

К слову, в пятницу, 6 сентября, будет задействована только одна очередь стабилизационных отключений в течение всех суток.