Про стан енергосистеми розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, спроби росіян розбити нашу енергосистему були не тільки 26 чи 27 серпня.

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Чому продовжують діяти графіки відключень

Енергетики продовжують ремонт інфраструктури, однак зараз нашаровуються додаткові роботи через постійні обстріли.

Зараз по суті відбувається зміна рейок на ходу поїзда. В таких умовах дуже складно прогнозувати, тому НЕК Укренерго достатньо часто дає коригування свого плану, а за необхідності – вводить екстрені відключення,

– пояснив Сергій Коваленко.

Також енергетики за потреби можуть самостійно дистанційно вимикати деякі лінії і підстанції, щоб уберегти систему від надмірних навантажень.

Чи буде так постійно? Ні, це екстрені тимчасові міри. Завдяки їм насправді робиться так, щоб годин зі світлом у нас ставало більше,

– наголосив гендиректор Yasno.

За словами Коваленка, споживання у вересні дійсно йде на спад, з ремонтів підключаються нові енергоблоки і рівень дефіциту виробленої електроенергії зменшується. Однак ключова задача зараз – відновити можливість доставляти цю електроенергію до споживачів.

До слова, у п'ятницю, 6 вересня, буде задіяна лише одна черга стабілізаційних відключень упродовж всієї доби.