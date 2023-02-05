Отключение света в Украине 5 февраля: графики и перечень городов

В Украине действуют плановые и экстренные отключения света. Наша энергосистема уже перенесла 13 ракетных атак, но, несмотря ни на что, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы люди имели электроэнергию.

Каким будет поставка света в города и села 5 февраля – читайте в материале 24 Канала.

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В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях почти не будет отключений

В ДТЭК сообщили, что в воскресенье, 5 февраля, света будет больше. В первую половину дня столицу, Киевскую и Днепропетровскую область не обесточивают.

Временные ограничения введут только на период 16:00 – 20:00. В компании также рассказали, как лимиты предоставили для регионов в этот день:

в Киеве – 1233 мегаватта;

– 1233 мегаватта; в Киевской области – 882 мегаватта;

– 882 мегаватта; на Днепропетровщине – 1494 мегаватта.

На Прикарпатье тоже будет достаточно света

Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, 5 февраля в регионе света будет достаточно. По ее словам, этому способствуют доказанные лимиты Укрэнерго.

Речь идет о том, что с 00:00 до 16:00 и 20:00 до 24:00 лимит неограничен, что позволяет пройти этот период суток без отключений.

График ориентировочно выглядит так:

1 очередь, подочереди 1.1, 1.2, 1.3:

Света не будет: с 16:00 до 17:00.

Возможные отключения: с 17:00 до 18:00.

1 очередь, подочередь 1.4:

Света не будет: с 17:00 до 18:00.

Возможные отключения: с 16:00 до 17:00.

2 очередь, подочереди 2.1, 2.2:

Света не будет: с 17:00 до 18:00.

Возможные отключения: с 16:00 до 17:00.

2 очередь, подочереди 2.3, 2.4:

Света не будет: с 18:00 до 19:00.

Возможные отключения: с 19:00 до 20:00.

3 очередь, подочередь 3.1:

Света не будет: с 18:00 до 19:00.

Возможные отключения: с 19:00 до 20:00.

3 очередь, подочереди 3.2, 3.3, 3.4:

Света не будет: с 19:00 до 20:00.

Возможные отключения: с 18:00 до 19:00.

Какая ситуация с электроэнергией в Черкасской области

В Черкасской области с 5 по 12 февраля продолжат работу графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец и добавил, что в ночное время (ориентировочно с 00.00 до 06.00) отключений по области не планируется.

В то же время, в случае соблюдения лимитов мощности и при условии экономного использования электроэнергии, промежутки без света могут быть короче, чем указано в графиках,

– отметил Табурец.

5 февраля в Черкасской области отключения начинаются с 6 утра. График выглядит следующим образом:

1 ОЧЕРЕДЬ

02:00-06:00

08:00-12:00

14:00–18:00

20:00-24:00

2 ОЧЕРЕДЬ

00:00-04:00

06:00-10:00

12:00–16:00

18:00–22:00

3 ОЧЕРЕДЬ

00:00-02:00

04:00-08:00

10:00–14:00

16:00–20:00

22:00-24:00

Ровенская область не будет отключать свет в первой половине дня

Как стало известно, 5 февраля графики повременных обесточений начнут применять в области с 16:00. Ситуация может измениться при экстренных или аварийных отключениях.

Ровенщина получила лимиты потребления от НЭК "Укрэнерго", позволяющих не применять ограничения электроэнергии на территории нашей области в первой половине дня 5 февраля,

– сообщил глава Ровенской ОВА.

Узнать, когда отключать свет в вашем районе можно по ссылкам:

В какое время в Хмельницкой области не будет света

В Хмельницкой области 5 февраля свет также начнут выключать только во второй половине дня. К тому времени в области не будет обесточений.

График для Хмельницкой области / Инфографика АО "Хмельницкоблэнерго"

В Виннице и Волыни – света не будет всего 4 часа

Стабилизационные отключения сегодня будут действовать. Обесточат только основные очереди.

В Винницкой области и на Волыни, как и во многих других регионах, в воскресенье 5 февраля свет будут выключать только в период с 16:00 до 20:00. Остальные дни пройдут без плановых отключений.



Когда не будет света в Винницкой области / Инфографика АО "Винницаоблэнерго"

В то же время, в ЧАО "Волыньоблэнерго" отметили, что величина доведенного лимита в период обесточений сегодня ориентировочно составляет 60% от необходимой для полноценного электроснабжения области. Графики можно найти по ссылке.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала

Во Львове электроэнергию будут выключать по графику

Во Львове и области свет 5 февраля должны подавать согласно графику. Электроэнергия точно будет 8 часов, в остальное время – зависит от ситуации в энергосистеме.

Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период — энергетики это делают.

– отметили во Львовоблэнерго.

Отключение во Львове и регионе / Графики местного облэнерго