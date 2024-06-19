Отключение света 20 июня: как будут применять графики

В Украине продолжает сохраняться сложная ситуация в энергосистеме. Поэтому, 20 июня графики отключений будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщили в ДТЭК. В случае изменений, информацию обнародуют дополнительно.

Смотрите также Ночной удар по энергообъекту: в Минэнерго ответили, были ли повреждения

Что известно о применении графиков завтра

Днем, 19 июня, в ДТЭК рассказали о ситуации с предоставлением электроэнергии потребителям в течение следующих суток, 20 июня. По их данным, изменений в применении графиков нет.

20 июня по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток,

– говорится в сообщении.

Текущая ситуация в украинской энергосистеме

Накануне глава правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий заявил, что с 15 июня мощность на атомных электростанциях снизится. А на следующей неделе ситуация станет еще хуже из-за ремонтной кампании на атомных электростанциях.

По его словам, ремонты нельзя отсрочить, ведь в настоящее время перегружают топливо. Ведь топливо имеет способность вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает – его нужно точно менять.

В то же время, он отметил: в общей сложности планируют отремонтировать пять из девяти энергоблоков, но это не значит, что сразу будут ремонтировать все пять блоков. Сниженную мощность на атомных электростанциях прогнозируют все лето.