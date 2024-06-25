Энергетики показали, как переключают очереди в условиях действия графиков отключений

Для стабилизации ситуации в энергосистеме энергетики ежедневно переключают линии во время действия почасовых графиков. В "Черкассыоблэнерго" показали, как происходит процесс.

В Черкассах графики отключений делятся на шесть равных очередей. Это может быть как дистанционный формат, так и с обязательным выездом на место.

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Как происходит переключение очередей

Как рассказали в "Черкассыоблэнерго", переключение очередей осуществляется непосредственно диспетчером в диспетчерском пункте и в распределительных пунктах оперативно-выездной бригадой.

С помощью дистанционного управления на компьютере телемеханики диспетчер переключает линии 10кВ. Также по команде диспетчера Общества вручную оперативно выездная бригада осуществляет переключение там, где нет дистанционного управления, то есть непосредственно на распределительных пунктах. Выключают кнопку, или рычаг и таким образом линия включается или выключается,

– объясняет главный инженер

Однако кроме переключения линии выездные бригады занимаются и другими делами. Например, это ремонт линий или устранение аварийных ситуаций. Поэтому работа происходит быстро, чтобы все успеть и уложиться в отведенное время в соответствии с графиками почасовых отключений

Как переключают очереди при отключениях: смотрите видео

Отметим, что в Минэнерго недавно сообщили, что осенью ситуация с энергосистемой в Украине может улучшиться. Однако, как указала заместитель министра энергетики, это возможно только в случае, если не будет новых повреждений. Сейчас много мощностей проходят техническое обслуживание, ремонт, восстановление – их должны закончить в летний период.