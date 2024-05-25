На Львовщине снова будут действовать графики: когда ждать отключения света

Во Львовской области и Львове 25 мая будут действовать графики отключения света. Их будут применять вечером.

Во Львовоблэнерго назвали часы. Кстати, свет на объектах критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не будут выключать.

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Что известно об отключении света 25 мая на Львовщине

25 мая, с 20:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины,

– предупредили во Львовэнерго.

В Укрэнерго объяснили, что свет будут выключать, если украинцы превысят лимиты объемов потребления, которые диспетчерский центр компании передает каждый вечер к каждому облэнерго области.

Узнать, когда будут действовать отключения можно:

в кабинете потребителя,

на официальных сайтах облэнерго, или на их страницах в соцсетях.

Компания объяснила, что основная причина отключений – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

Ведь в результате пяти массированных ракетных атак с марта по май – крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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