Графики отключения света с 16 декабря будут одинаковыми во всех городах Украины

"Укрэнерго" вводит унифицированные правила отключения электроэнергии с завтрашнего дня, 16 декабря. Это означает, что графики будут выглядеть и действовать одинаково во всех городах Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разъяснение ДТЭК. Обещают, что света теперь будет больше.

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Равномерное распределение нагрузки

Очереди почасовых отключений будут разделены на подочереди, что позволит точнее регулировать продолжительность и частоту ограничений для каждого региона.

Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством. По всей стране каждую группу поделили на две подгруппы. Поэтому, когда выключать всю группу не нужно, облэнерго может выключить только пол группы и более точно распределить нагрузку на энергосистему,

– рассказали в ДТЭК.

В то же время в компании отметили: в случае аварии или если россияне снова повредят линии электропередач, графики для этого региона будут изменены.

Что изменится с понедельника в графиках света

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко тоже сообщил, что с понедельника начинают действовать обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии. Он объяснил, что конкретно изменится для потребителей.

Основные изменения:

Интервалы отключений сокращаются до 30 минут. Это означает, что на восстановление электроснабжения после обесточивания будет отведено максимум пол часа.

В итоге, для каждой очереди свет теперь должен быть 56 часов в неделю, тогда как ранее этот показатель составлял лишь 38 часов.

Группы поделили на подочереди

Вместо шести больших групп теперь будет 12 подчиненных групп. Это позволит отключать только часть потребителей из очереди при необходимости, делая графики более гибкими и уменьшая нагрузку на всех пользователей.

Все операторы систем распределения (ОСР) утвердили новый формат графиков. Теперь правила и распределение будут одинаковыми во всех регионах.

Где узнать свою очередь

Проверить обновленную информацию можно на сайте YASNO или в мобильном приложении после полуночи 16 декабря.

Графики на неделю и на завтра

Как и раньше, вы будете иметь график для вашей подочереди на всю неделю, а каждый вечер будут появляться актуализированные данные на следующий день.

Было 6 очередей – стало 12. Интервалы отключений сократились с часа до 30 минут. Графики унифицировали для всей страны.