Гранатометы, винтовки, автоматы: в Кропивницком у мужчины изъяли склад оружия

15 апреля 2022 , 10:43
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Источник:

фейсбук Нацполиции

Правоохранители в Кропивницком изъяли у мужчины очень много оружия, в том числе гранатометы, винтовки, автоматы и карабины. В его отношении начали уголовное производство.

Специальную операцию по задержанию ранее судимого местного жителя провели сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка. Привлекали бойцов роты полиции особого назначения и взрывотехнической службы.

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В Кропивницком полицейские изъяли у мужчины много оружия

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли:

  • 2 ручных противотанковыех гранатомета,
  • 3 винтовки с оптическим прицелом,
  • 2 карабина,
  • 4 автомата,
  • 3 пистолета,
  • 5 ручных гранат и запалы к ним,
  • примерно 5 тысяч патронов разных калибров,
  • дымовые шашки,
  • подрыватели,
  • самодельные взрывные устройства,
  • глушители к оружию,
  • оптические устройства,
  • магазины для различных видов оружия,
  • тактическое снаряжение,
  • балаклавы,
  • комплектующие к оружию.

Правоохранители задержали 50-летнего владельца указанного арсенала. Изъятые вещественные доказательства были направлены для проведения экспертиз. Полицейские продолжают расследование уголовного производства.

В Кропивницком у мужчины изъяли склад оружия / Фото Нацполиции

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Автор: Наталія Пристанська