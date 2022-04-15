Гранатометы, винтовки, автоматы: в Кропивницком у мужчины изъяли склад оружия
Источник:фейсбук Нацполиции
Правоохранители в Кропивницком изъяли у мужчины очень много оружия, в том числе гранатометы, винтовки, автоматы и карабины. В его отношении начали уголовное производство.
Специальную операцию по задержанию ранее судимого местного жителя провели сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка. Привлекали бойцов роты полиции особого назначения и взрывотехнической службы.
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В Кропивницком полицейские изъяли у мужчины много оружия
Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли:
- 2 ручных противотанковыех гранатомета,
- 3 винтовки с оптическим прицелом,
- 2 карабина,
- 4 автомата,
- 3 пистолета,
- 5 ручных гранат и запалы к ним,
- примерно 5 тысяч патронов разных калибров,
- дымовые шашки,
- подрыватели,
- самодельные взрывные устройства,
- глушители к оружию,
- оптические устройства,
- магазины для различных видов оружия,
- тактическое снаряжение,
- балаклавы,
- комплектующие к оружию.
Правоохранители задержали 50-летнего владельца указанного арсенала. Изъятые вещественные доказательства были направлены для проведения экспертиз. Полицейские продолжают расследование уголовного производства.
В Кропивницком у мужчины изъяли склад оружия / Фото Нацполиции
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