Гранаты и патроны к пулеметам: СБУ обнаружила большой схрон с боеприпасами на Донбассе
9 февраля 2022 , 12:26Читати новину українською
Источник:СБУ
Во время учений на Донбассе сотрудники СБУ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Его обустроили российские оккупанты в подвале заброшенного здания.
Профилактические меры Служба безопасности Украины проводила во взаимодействии с Группировкой по контрдиверсионной борьбе ООС Национальной гвардии и Национальной полицией.
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Сотрудники СБУ обнаружили настоящий схрон с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе,
– сообщили правоохранители.
Из схрона изъяли:
- 1766 патронов калибра 7,62 миллиметра;
- 3 заряда к РПГ-7;
- 2 гранаты ВОГ-25;
- 3 гранаты РГД;
- 3 запалы УЗРГМ;
- 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 миллиметра.
Изъятые средства поражения переданы взрывотехникам ГСЧС для утилизации.Обратите внимание! СБУ как общегосударственный орган борьбы с терроризмом продолжает системную работу по профилактике и противодействию диверсионной деятельности на востоке Украины.
СБУ обнаружила схрон с боеприпасами на Донбассе / Фото службы безопасности