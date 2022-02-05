Гранаты, снаряды от РПГ и сотни патронов: в Донецкой области обнаружили схрон с боеприпасами

В Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Из тайника достали гранаты, снаряды от РПГ и сотни патронов.

Активное участие в совместных профилактических и контрдиверсионных мероприятиях принимала служебная собака. Он помогал сотрудниками ГПСУ, НГУ, НПУ, СБУ и Донецкого пограничного отряда.

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В тайнике Донецкой области правоохранители обнаружили:

330 патронов калибра 7,62 миллиметра и 12,7 миллиметра;

3 снаряда от РПГ-7 (выстрелы к ручному противотанковому гранатомету);

3 гранаты РГД-5 (ручная граната дистанционная);

2 ВОГ-25 (выстрел гранатометный).

Для дальнейших мероприятий место обнаружения и боеприпасы передали под охрану сотрудникам Национальной полиции и ГСЧС,

– заметили в Госпогранслужбе.

Систематические контрдиверсионные мероприятия

Одной из важных задач правоохранительных органов является обеспечение безопасности в регионах страны.

Для этого среди прочего силовые структуры, участвующие в операции Объединенных сил, систематически проводят совместные контрдиверсионные и профилактические мероприятия.

Сведения внесены в Единый учет по статье 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

На Донетчине обнаружили схрон с боеприпасами / Фото ГНСУ