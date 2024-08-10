"Вся надежда на срочников": Россия ослабила охрану границ с НАТО из-за войны с Украиной, – СМИ

Россия имеет критическую ситуацию с охраной границы НАТО. Речь идет о Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.

Большинство военнослужащих из этого региона было переброшено на охрану границы с Украиной. Об этом рассказывают российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Унижение для Путина: CNN проанализировали прорыв в Курскую область

Кто охраняет границу России с НАТО

Уже 4 дня продолжается якобы "прорыв" границы в Курской области, что стало возможным благодаря слабой охране. Интересно то, что похожая, а возможно, еще хуже ситуация наблюдается и на других участках границы России, в частности на границе с "враждебным НАТО".

По информации росСМИ, в Калининградской области, где расположены границы с Польшей и Литвой, охрана практически отсутствует.

Как сейчас охраняют границу с Польшей и Литвой в Калининградской области? Да никак! Осталось, дай бог, 17% личного состава, остальные в командировке в Белгородской области (куда отправляют из всех управлений, кого смогут найти),

– рассказывает собеседник.

Он также поделился, что из одной группы военнослужащих, отправленных под Белгород, из 150 человек обратно вернулись только 120. Однако, вместо возвращения на охрану границы с Польшей, их направили в отпуск на два месяца, после чего снова отправят на границу с Украиной.

"Одна надежда на срочников. При этом ФСБ упорно не хочет создавать и набирать бывших военнослужащих и офицеров, ранее проходивших службу в мотоманевровых группах и десантно-штурмовых маневровых группах, занимавшихся охраной и обороной границы в зонах военных конфликтов", – добавил собеседник.