Украинские пограничники не фиксируют нестандартных ситуаций или провокаций со стороны Беларуси. Также пока нет признаков формирования на ее территории ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу для Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Что происходит на границе?

По словам пресс-секретаря, украинская сторона внимательно следит за ситуацией на белорусском направлении, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения.

Демченко подчеркнул, что в настоящее время вблизи украинской границы не наблюдается наращивания группировок войск или формирования сил и средств, которые могли бы создать ударную группу. Он также уточнил, что непосредственно на линии границы не наблюдается нестандартных ситуаций или провокаций.

В то же время Беларусь продолжает регулярно проверять боеготовность своих сил безопасности и обороны. Такие мероприятия охватывают не только вооруженные силы, но и пограничные подразделения, а также структуры Министерства внутренних дел.

Демченко отметил, что такими действиями белорусская сторона пытается создать в информационном пространстве впечатление подготовки к отражению определенных угроз.

В то же время он напомнил, что именно Беларусь поддерживает Россию и предоставляет ей свою территорию для ведения войны против Украины.

Напомним, 16 ноября в Беларуси внезапно перевели пограничные подразделения в полную боевую готовность. Военные отрабатывали противодействие диверсантам, атакам беспилотников и проводили марши в приграничных с Украиной областях.