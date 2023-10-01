Перед носом у агрессора: на белорусской границе разместили баннеры со словами благодарности защитникам

Это сделали ко Дню защитников и защитниц Украины. Также пограничники почтили наших Героев минутой молчания.

Сегодня наше государство отмечает День защитников и защитниц Украины. Раньше праздник имел дату 14 октября и совпадал с Покровой и днем создания УПА. Теперь же из-за реформы церковного календаря мы впервые празднуем 1 октября.

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Что написано на баннерах

Борды находятся на линии границы с Республикой Беларусь по многим направлениям как напоминание белорусскому режиму, поддерживающему страну-агрессора, о том, что Украина будет мужественно защищать свою территорию,

– отметили в ГПСУ.

Серию баннеров ко Дню защитников и защитниц Украины разместили на украинско-белорусской границе украинские защитники совместно с белорусскими патриотами.

Патриотические баннеры на границе Беларуси / Фото ГПСУ

Также в сообщении Государственная пограничная служба Украины поздравила всех, кто борется за свободу Украины от российских оккупантов.

ГПСУ выложили ролики, где слышно, как на белорусском языке призывают почтить память погибших во время российско-украинской войны.

Почтим память тех, кто отдал жизнь за независимость Украины, – военнослужащих, мирных гражданских, взрослых и детей – всех тех, кто мог бы быть жив, если бы эту войну не начала Россия,

– сказано там.

Со стороны белорусов не донеслось ни звука.

Минута молчания на украинско-белорусской границе: смотрите видео

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Чествование памяти павших