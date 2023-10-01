Перед носом у агрессора: на белорусской границе разместили баннеры со словами благодарности защитникам
Это сделали ко Дню защитников и защитниц Украины. Также пограничники почтили наших Героев минутой молчания.
Сегодня наше государство отмечает День защитников и защитниц Украины. Раньше праздник имел дату 14 октября и совпадал с Покровой и днем создания УПА. Теперь же из-за реформы церковного календаря мы впервые празднуем 1 октября.
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Что написано на баннерах
Борды находятся на линии границы с Республикой Беларусь по многим направлениям как напоминание белорусскому режиму, поддерживающему страну-агрессора, о том, что Украина будет мужественно защищать свою территорию,
– отметили в ГПСУ.
Серию баннеров ко Дню защитников и защитниц Украины разместили на украинско-белорусской границе украинские защитники совместно с белорусскими патриотами.
Патриотические баннеры на границе Беларуси / Фото ГПСУ
Также в сообщении Государственная пограничная служба Украины поздравила всех, кто борется за свободу Украины от российских оккупантов.
ГПСУ выложили ролики, где слышно, как на белорусском языке призывают почтить память погибших во время российско-украинской войны.
Почтим память тех, кто отдал жизнь за независимость Украины, – военнослужащих, мирных гражданских, взрослых и детей – всех тех, кто мог бы быть жив, если бы эту войну не начала Россия,
– сказано там.
Со стороны белорусов не донеслось ни звука.
Минута молчания на украинско-белорусской границе: смотрите видео
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Чествование памяти павших
- 1 октября в девять вся Украина остановилась, чтобы почтить погибших. Хотя общенациональная минута молчания проходит каждый день, сегодня особый день. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ушел на небо и уже оттуда смотрит на нашу борьбу.
- 24 Канал снял фильм о Юрии Олийныке – операторе, погибшем в марте 2022 года под Попасной в Луганской области. Мужчина ушел на войну в 2014 году, воевал в АТО, а затем вернулся на фронт с началом полномасштабной войны. Брат говорит: было ясно, что война не остановится в Крыму и на Донбассе.
- О боях Юрий говорил с неохотой, поэтому коллеги вспоминают, как он водил их в горы, угощал конфетами и вычитывал их материалы о войне.