Готовы встречать с сюрпризами: как сейчас выглядит граница с Беларусью

Минные поля, мощная система заграждений и круглосуточный мониторинг земли и воздуха. Даже при отсутствии угрозы повторного вторжения белорусская граница – зона постоянной опасности.

Как украинские пограничники готовятся отражать возможное нападение врага и что происходит в последнее время на недружественной территории – читайте в рамках программы "Кордон.UA", информирует 24 Канал.

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Заграждения в несколько линий

24 февраля 2022 года российские оккупанты начали свое наступление именно из Беларуси. Близость к Киеву, разветвленная сеть дорог и ядерный шантаж в Чернобыльской зоне казались агрессору идеальными условиями для "блицкрига". И хотя уже через месяц россияне сбежали в обратном направлении, Украина урок усвоила.

Многокилометровые окопы, минные поля и несколько линий заграждений с заборами и "зубами дракона" – это лишь небольшая часть того, что подготовили для тех, кто решится на реванш.

Им будет чрезвычайно сложно пройти этот рубеж. Чрезвычайно сложно. Потому что мины, мы достаточно хорошо закопаны, у нас есть блиндажи, у нас есть ДЗОТы (деревоземляная оборонительная точка – 24 Канал), у нас достаточно оружия,

– сказал пограничник "Зиппо".

Остальные "сюрпризы" держат в тайне. Система обороны постоянно совершенствуется, а любые подозрительные "движения" на "той" стороне сразу фиксируются.

Мы знаем, какие у них пограничные наряды, поскольку постоянно проводится ежедневный воздушный мониторинг. Мы за ними следим, мы знаем, где они и что они,

– отметил заместитель начальника пограничной заставы Олег Кныш.

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Постоянно работают дроны и РЛС

Оператор дрона с позывным "Кузя" запускает "птичку" по несколько раз в день.

Мониторим, нет ли диверсионных групп, или скопления военной вражеской техники, нет ли ничего такого подозрительного на нашей территории. И мониторим саму границу, нет ли прорыва,

– подчеркнул военный.

Пограничники на псевдо "Кулак" и "Малыш" – операторы радиолокационной станции, установленной недалеко от границы. Их задача – запеленговать подозрительный объект и передать информацию в Центр управления.

В радиусе 15 километров можем обнаружить цель. Будет она воздушная или наземная – нет разницы. Если мы их здесь не встретим, не факт, что там успеют ее встретить и передать эту информацию. Мы встречаем, как только она пересекает границу,

– подчеркнул "Кулак".

Военные определяют размер цели, скорость и курс. Далее – за дело берутся Силы ПВО и мобильные огневые группы пограничников.

Надо быть всегда наготове

Формирование ударной группировки на белорусской территории пока не фиксируется. Впрочем, от бывших "сябров" можно ждать чего угодно. Маскировать вторжение учениями они умеют. А учения здесь не прекращаются никогда.

Более того, за последние годы на границе с Украиной белорусы открыли десятки новых пограничных застав и построили сотни километров подъездных дорог. В том числе и через безлюдные Ольманские болота, которые граничат с территорией Ровенской области.

В конце прошлого года к границе даже перебросили зенитно-ракетный полк и несколько вооруженных до зубов десантных подразделений. Якобы для противодействия провокациям.

Поэтому недооценивать соседей не стоит. Тот, кто уже как-то продался за 30 сребреников, доверия не будет иметь никогда.