На границе Армении и Азербайджана ощутимое обострение: есть погибшие и раненые
Источник:Минобороны Армении
На армянско-азербайджанской границе 28 июля возобновили боевые действия. Стороны сообщают о погибших и раненых. Также Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
В Минобороны Армении говорят, что нападение начали утром 28 июля военные Азербайджана. По предварительной информации, 3 армянских военных погибли, еще 2 – ранены. Пока бои продолжаются.
К теме Со стороны российских миротворцев: Азербайджан заявил об обстреле у освобожденной Шуши
В Баку говорят, что армяне открыли огонь из гранатометов
В военном ведомстве Азербайджана отрицают: в Кельбаджарском районе обстреляли именно азербайджанцев. Время атаки называют другое – немного после полуночи 28 июля. В Баку подчеркнули, что армянская сторона открывала огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Ранения получили двое военных, их жизни ничего не угрожает.
Мы еще раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию вдоль государственной границы между странами,
– отметили в Минобороны Азербайджана.
От предыдущей перестрелки прошло всего несколько дней
Предыдущий раз перестрелка между сторонами конфликта произошла меньше недели назад – 23 июля. Тогда жертвой стал один азербайджанский военный, трое армянских – были ранены. Снова стороны обвинили в ситуации в Кельбаджарском районе друг друга.
Читайте также Новый "Карабах" Путина": проигрыш Турции в Центральной Азии ослабит позиции России в КрымуОбратите внимание! Только в июле на границе Армении и Азербайджана стреляли еще трижды. Баку и Ереван после этого обменивались обвинениями в совершенных провокациях.