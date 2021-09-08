На границе с Беларусью неопознанные силовики с помощью щитов выталкивают мигрантов в Литву
Источник:LRT
На литовско-белорусской границе продолжается чрезвычайная ситуация с нелегальными мигрантами из Ирана, Ирака и Сирии. Неизвестные силовики с помощью спецтехники и щитов выталкивают людей в прибалтийскую страну.
Каждый раз большее давление со стороны Беларуси вызывает обеспокоенность. Соответствующее заявление сделал заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.
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Правоохранитель отметил, что закрытие границы привело к сокращению числа беженцев.
- По его словам, этот вопрос обсуждается и согласовывается со структурами ЕС.
Нам удалось стабилизировать ситуацию. Одна из главных задач государства – охрана государственной границы – выполняется несмотря на определенные инсинуации,
– сказал Арнольдас Абрамавичюс.
- Продлится она до 10 ноября 2021 года.
Мигранты на границе Беларуси и Литвы: что известно
- ЕС ввел санкции против режима Лукашенко после задержания Романа Протасевича.
- Диктатор на это заявил, что "Беларусь больше не будет сдерживать потоки нелегалов в Европу".
- Однако фактически белорусские пограничники активно способствуют пересечению границ мигрантами.
- Они пропускают беженцев через границу в Польшу и Литву, а обратно – нет.