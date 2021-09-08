На границе с Беларусью неопознанные силовики с помощью щитов выталкивают мигрантов в Литву

8 сентября 2021 , 18:15
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Источник:

LRT

На литовско-белорусской границе продолжается чрезвычайная ситуация с нелегальными мигрантами из Ирана, Ирака и Сирии. Неизвестные силовики с помощью спецтехники и щитов выталкивают людей в прибалтийскую страну.

Каждый раз большее давление со стороны Беларуси вызывает обеспокоенность. Соответствующее заявление сделал заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

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Правоохранитель отметил, что закрытие границы привело к сокращению числа беженцев.

  • По его словам, этот вопрос обсуждается и согласовывается со структурами ЕС.

Нам удалось стабилизировать ситуацию. Одна из главных задач государства – охрана государственной границы – выполняется несмотря на определенные инсинуации,
– сказал Арнольдас Абрамавичюс.

Обратите внимание! Литва 3 июля объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.
  • Продлится она до 10 ноября 2021 года.

Мигранты на границе Беларуси и Литвы: что известно

  • ЕС ввел санкции против режима Лукашенко после задержания Романа Протасевича.
  • Диктатор на это заявил, что "Беларусь больше не будет сдерживать потоки нелегалов в Европу".
  • Однако фактически белорусские пограничники активно способствуют пересечению границ мигрантами.
  • Они пропускают беженцев через границу в Польшу и Литву, а обратно – нет.


Статистика нелегальных мигрантов / Инфографика 24 канала

Автор: Олег Васьків