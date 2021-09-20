На границе Косово вспыхнули протесты из-за запрета въезда авто на сербских номерах
Источник:AP
Частично признанная Республика Косово с 20 сентября запретила въезд автомобилям на сербских номерах. За это на границе между странами вспыхнули протесты.
На линии разграничения уже расставили бронетехнику и специальную полицию. Правоохранители получили задание снимать все номера, которые принадлежат Сербии.
Читайте также Президент Косово: кто она и сможет ли решить вопиющие проблемы
В связи с этим сотни косовских сербов на машинах в знак протеста заблокировали дороги, ведущие к одному из пограничных пунктов.
Номера нужно менять
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что с понедельника, 20 сентября, сербские номерные знаки необходимо менять на временные.
Мы не спрашивали временные номерные знаки, но они были навязаны другой стороной. Пока наши граждане должны платить за номера при въезде в Сербию, такая практика также будет использоваться при въезде в Косово,
– добавил глава правительства.
Косово запретило въезд на авто с сербскими номерами: смотрите видео