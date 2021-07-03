На границе Литвы и Беларуси силовики открыли огонь из-за нелегальных мигрантов

Пограничники Литвы на границе с Беларусью открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ. Такие действия они предприняли в отношении нелегальных мигрантов.

Пограничники сообщили, что применили силу к людям, которые вели себя агрессивно и оказывали сопротивление пограничникам.

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Пограничники применили силу в отношении незаконных мигрантов

Пограничники рассказали, что по дороге из Беларуси в муниципалитет Друскининкай большинство мигрантов собираются в районе международного контрольно-пропускного пункта Райгард и через долину Райгард.

Во время одного задержания, по предварительным данным, 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули и оказывали сопротивление,

– сообщили в ведомстве.

В результате пограничники применили слезоточивый газ и осуществили 2 предупредительных выстрела в воздух.

"Людей, оказавших сопротивление, положили на землю и надели на них наручники", – сообщили пограничники.

Что известно о мигрантах из Беларуси

Пограничники сообщили, что за последние два дня (по состоянию на 3 июня – 24 канал) поймали 179 иностранцев, которые незаконно пересекли границу с Беларусью.

В этом году 938 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались проникнуть в Литву,

– заявили пограничники.

Они отмечают, что этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в течение 2020 года.

Мигранты на границе с Литвой: коротко