На границе образовались пробки: в сети сообщают, что люди уже сутки стоят в очереди

Перед Новым годом на границе образовались пробки. В соцсетях сообщают, что часть людей уже сутки стоят в очереди. Ранее в ГПСУ заявляли, что на пропускных пунктах ужесточили проверки из-за роста случаев подделки документов.

Пользователи отмечают, что очереди образовались как на въезд, так и на выезд из Украины. Какая ситуация на границе, пишет 24 Канал.

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Пробки на границе

В сети распространяют видео очередей на границе. Люди пишут, что стоят уже больше суток.

Также отмечают, что очереди образовались, потому что те, кого не выпускают, перекрыли дорогу для въезжающих.

Пробки на границе: смотрите видео из сети

Люди перекрывают дорогу. Не пропускают транспорт. Продолжаются словесные перепалки.

Ситуация на границе: смотрите видео из сети

На границе образовались очереди: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика 18+)

Где наибольшие очереди: данные ГПСУ

Какая ситуация на границе, по состоянию на 9 утра сообщило Западное региональное управление ГПСУ. Людей попросили учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Заметим, что согласно распространенным данным, самые большие очереди утром 31 декабря наблюдались на границе с Польшей. В частности:

"Ягодин" – 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 80 легковых автомобилей, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" – 50 авто, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" – 40 авто, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 215 легковых авто, 31 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" – 13 автобусов (электронная очередь), пропуск пешеходов осуществляется в двух направлениях;

"Смольница" – 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Также очереди наблюдаются на некоторых контрольно-пропускных пунктах на границе со Словакией, Венгрией и Молдовой.

Ситуация на границе по состоянию на 09.30 / Инфографика ГПСУ

Что этому предшествовало