Укр Рус
24 Канал Новости Украины Польские пограничники не пропустили украинку из-за купюры с аномальным уровнем радиации
17 апреля, 20:47
3

Польские пограничники не пропустили украинку из-за купюры с аномальным уровнем радиации

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Украинку не пустили в Польшу из-за 100-долларовой купюры с аномально высоким уровнем радиации, что превышала естественный фон в 1905 раз.
  • Источником был изотоп, поэтому банкноту поместили в защитный контейнер, а женщине отказали во въезде из соображений безопасности.

На границе с Польшей пограничники зафиксировали опасный инцидент с радиоактивными деньгами. Украинку не пустили в страну из-за купюры с аномально высоким уровнем излучения.

Банкнота превышала естественный радиационный фон в тысячи раз. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Что известно о деньгах с радиацией?

На пункте пропуска "Медика" польские пограничники обнаружили радиоактивную банкноту во время проверки гражданки Украины. Инцидент произошел 15 апреля во время стандартного радиометрического контроля, который проходят все путники при въезде в Польшу.

Когда 54-летняя женщина проходила через специальные ворота, система зафиксировала значительное превышение уровня радиации, после чего ее направили на детальный осмотр. В багаже гражданки обнаружили 9900 долларов, однако особое внимание привлекла одна из 100-долларовых купюр, которая излучала в 1905 раз больше естественного фона.

Доллары, которые аномально превышали уровень радиации / Фото пограничная служба Польши

По предварительным данным, источником излучения стал изотоп, который используется в медицине, поэтому банкноту сразу поместили в специальный защитный контейнер. К проверке привлекли специалистов Национального агентства по атомной энергии, которые помогли определить характер радиации и оценить уровень опасности.

Женщина объяснила, что перевозила деньги для покупки автомобиля, однако из соображений безопасности ей отказали во въезде и вернули обратно в Украину вместе с наличными.

В пограничной службе отметили, что это не первый подобный случай: в конце 2025 года также фиксировали перевозки радиоактивной валюты через границу.

Почему радиация настолько опасна, что вас могут не пропустить за границу?

  • Радиация является опасной из-за способности ионизирующего излучения изменять структуру атомов и молекул в живых организмах. Она выбивает электроны из атомов, образуя ионы, что запускает цепные реакции разрушения клеточных структур.

  • Наибольшую угрозу представляет поражение ДНК, которая отвечает за сохранение генетической информации. Повреждение ДНК может приводить к мутациям, развитию раковых заболеваний или гибели клеток.

  • Существуют разные виды излучения: альфа, бета и гамма, которые отличаются способностью проникать сквозь материю. Альфа-частицы задерживаются даже бумагой, но являются очень опасными при попадании внутрь организма. Бета-излучение проникает глубже и может повреждать ткани, а гамма-лучи проходят сквозь тело и нуждаются в серьезной защите.

  • Особую опасность радиация представляет еще и потому, что ее невозможно увидеть или почувствовать без специальных приборов, поэтому влияние часто оказывается слишком поздно.