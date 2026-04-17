Польские пограничники не пропустили украинку из-за купюры с аномальным уровнем радиации

На границе с Польшей пограничники зафиксировали опасный инцидент с радиоактивными деньгами. Украинку не пустили в страну из-за купюры с аномально высоким уровнем излучения.

Банкнота превышала естественный радиационный фон в тысячи раз. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Что известно о деньгах с радиацией?

На пункте пропуска "Медика" польские пограничники обнаружили радиоактивную банкноту во время проверки гражданки Украины. Инцидент произошел 15 апреля во время стандартного радиометрического контроля, который проходят все путники при въезде в Польшу.

Когда 54-летняя женщина проходила через специальные ворота, система зафиксировала значительное превышение уровня радиации, после чего ее направили на детальный осмотр. В багаже гражданки обнаружили 9900 долларов, однако особое внимание привлекла одна из 100-долларовых купюр, которая излучала в 1905 раз больше естественного фона.

Доллары, которые аномально превышали уровень радиации / Фото пограничная служба Польши

По предварительным данным, источником излучения стал изотоп, который используется в медицине, поэтому банкноту сразу поместили в специальный защитный контейнер. К проверке привлекли специалистов Национального агентства по атомной энергии, которые помогли определить характер радиации и оценить уровень опасности.

Женщина объяснила, что перевозила деньги для покупки автомобиля, однако из соображений безопасности ей отказали во въезде и вернули обратно в Украину вместе с наличными.

В пограничной службе отметили, что это не первый подобный случай: в конце 2025 года также фиксировали перевозки радиоактивной валюты через границу.

