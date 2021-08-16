На границе задержали "грузовик-библиотеку" с книгами и прессой России
Источник:ГПСУ
Россиянин пытался незаконно ввезти в Украину сотни русских книг. Его разоблачили пограничники на пункте пропуска Новые Яриловичи Черниговской области.
Книги изъяли
Российскую литературу водитель пытался переправить через границу под видом инструментов. Он спрятал книги в тягачи под капотом и на крыше.
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Общая обзорная группа в составе пограничников и таможенников обнаружила товар российского производства,
– рассказали в ГПСУ.
В целом россиянин спрятал в автомобиле Skania более 400 экземпляров:
- российской прессы;
- художественной литературы.
Печатную продукцию и грузовик изъяли. На правонарушителя составили соответствующие документы.
Сейчас пограничники устанавливают, имеет ли печатная продукция пропагандистский характер.
На границе разоблачили грузовик с российской прессой / Фото ГНСУ