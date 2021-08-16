На границе задержали "грузовик-библиотеку" с книгами и прессой России

16 августа 2021 , 17:17
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Источник:

ГПСУ

Россиянин пытался незаконно ввезти в Украину сотни русских книг. Его разоблачили пограничники на пункте пропуска Новые Яриловичи Черниговской области.

Книги изъяли

Российскую литературу водитель пытался переправить через границу под видом инструментов. Он спрятал книги в тягачи под капотом и на крыше.

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Общая обзорная группа в составе пограничников и таможенников обнаружила товар российского производства,
– рассказали в ГПСУ.

В целом россиянин спрятал в автомобиле Skania более 400 экземпляров:

  • российской прессы;
  • художественной литературы.

Печатную продукцию и грузовик изъяли. На правонарушителя составили соответствующие документы.

Сейчас пограничники устанавливают, имеет ли печатная продукция пропагандистский характер.


На границе разоблачили грузовик с российской прессой / Фото ГНСУ

Обратите внимание! Ранее в аэропорту "Борисполь" россиянин пытался подкупить пограничника. Мужчина предлагал правоохранителю 1 тысячу долларов за въезд в Украину. Работник ГПСУ со словами "Welcome to Ukraine" отправил россиянина к полицейским.
Автор: Софія Мінджоса