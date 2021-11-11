Границу с Беларусью будут дополнительно защищать 8 500 военных, – МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский проверил состояние охраны государственной границы с Беларусью на Волыни. Украинскую границу будут дополнительно охранять 8 500 военных.

Дополнительное усиление охраны границы является частью исполнения решений СНБО, принятых 10 ноября. Военные на границе размещены для обороны от потенциального нашествия мигрантов.

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К охране границы привлекли представителей Госпогранслужбы, Нацгвардии и Национальной полиции. Также на дежурстве будут 15 самолетов МВД, которые при необходимости будут перебрасывать силы на границу.

Денис Монастырский заявил, что такие меры безопасности помогут сдержать мигрантов при необходимости, однако для надежной защиты нужно построить "интеллектуальную границу".

Украинская граница не обустроена, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 миллиардов гривен. Эти средства будут выделены из бюджета,

– заявил Монастырский.

В то же время глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что пока угрозы со стороны Беларуси для Украины нет.

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