О завершении работ в понедельник, 7 сентября, сообщили финские чиновники, пишет Yle.

Что известно о новом заграждении?

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что в случае необходимости страна может в будущем рассмотреть возможность расширения огражденного участка границы.

Я думаю, что хорошо, когда в определенный момент мы оцениваем, нужно ли продолжение этого строительства. Нам особенно необходимо финансирование со стороны ЕС для восточных государств-членов, чтобы можно было финансировать такие проекты,

– сказала Рантанен.

По ее словам, строительство заграждения стало необходимым из-за существенных изменений в обстановке безопасности в Европе после российского вторжения в Украину в 2022 году. Отдельной причиной финские власти называют гибридные операции России.

"В этой ситуации каждое государство должно заботиться о собственной безопасности и неприкосновенности своих границ", – подчеркнула финская министр.

Общая граница Финляндии и России имеет протяженность около 1 340 километров. Это самая длинная сухопутная граница с Россией среди стран ЕС и НАТО. В то же время забор установили не вдоль всей линии границы, а на наиболее важных участках. Большая часть ограждения – около 140 километров – расположена на юго-востоке Финляндии.

Еще около 35 километров ограждения приходится на регион Северная Карелия, а примерно 25 километров – на провинцию Кайнуу и Финскую Лапландию.

По данным финской пограничной службы, высота ограждения составляет около 4,5 метра. Оно оснащено системами технического наблюдения, а рядом проложены патрульные дороги.

К реализации масштабного проекта присоединились сотни компаний. Работы начались с пилотного участка вблизи города Иматра в апреле 2023 года.

Решение о необходимости частичного ограждения восточной границы финские политические партии согласовали еще в октябре 2022 года – через несколько месяцев после начала полномасштабной войны России против Украины.

Помимо строительства забора, Финляндия также усиливает законодательные механизмы защиты границы. Правительство страны предложило продлить еще на два года действие так называемого Закона о безопасности границ, который призван помогать противодействовать инструментализированной миграции.

Речь идет о ситуации, когда значительное количество людей, ищущих убежища, намеренно направляют к пограничным пунктам в качестве инструмента гибридного давления. Финляндия закрыла границу с Россией в конце 2023 года, заявив о подозрениях в использовании Москвой такого механизма.