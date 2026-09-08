Про завершення робіт у понеділок, 7 вересня, повідомили фінські посадовці, пише Yle.

Що відомо про нову огорожу?

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що за потреби країна може у майбутньому розглянути можливість розширення огородженої ділянки кордону.

Я думаю, що добре, коли у певний момент ми оцінюємо, чи потрібно продовження цього будівництва. Нам особливо потрібне фінансування з боку ЄС для східних держав-членів, щоб можна було фінансувати такі проєкти,

– сказала Рантанен.

За її словами, будівництво огорожі стало необхідним через суттєві зміни безпекової ситуації в Європі після російського вторгнення в Україну у 2022 році. Окремою причиною фінська влада називає гібридні операції Росії.

"У цій ситуації кожна держава повинна дбати про власну безпеку та недоторканність своїх кордонів", – наголосила фінська міністерка.

Спільний кордон Фінляндії та Росії має довжину близько 1 340 кілометрів. Це найдовший сухопутний кордон із Росією серед країн ЄС і НАТО. Водночас паркан встановили не вздовж усієї лінії кордону, а на найважливіших ділянках. Найбільша частина огорожі – близько 140 кілометрів – розташована на південному сході Фінляндії.

Ще близько 35 кілометрів огорожі припадає на регіон Північна Карелія, а приблизно 25 кілометрів – на провінцію Кайнуу та Фінську Лапландію.

За даними фінської прикордонної служби, огорожа має висоту близько 4,5 метра. Вона обладнана системами технічного спостереження, а поруч прокладені патрульні дороги.

До реалізації масштабного проєкту долучилися сотні компаній. Роботи розпочалися з пілотної ділянки поблизу міста Іматра у квітні 2023 року.

Рішення про необхідність часткового огородження східного кордону фінські політичні партії погодили ще у жовтні 2022 року – через кілька місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Окрім будівництва паркану, Фінляндія також посилює законодавчі механізми захисту кордону. Уряд країни запропонував продовжити ще на два роки дію так званого Закону про безпеку кордонів, який має допомагати протидіяти інструменталізованій міграції.

Йдеться про ситуацію, коли значну кількість людей, які шукають притулку, навмисно спрямовують до прикордонних пунктів як інструмент гібридного тиску. Фінляндія закрила кордон із Росією наприкінці 2023 року, заявивши про підозри щодо використання Москвою такого механізму.