Границу Польши с Беларусью будут охранять вертолеты

Польша решила усилить охрану границы с Беларусью военными вертолетами. Решение приняли, учитывая наплыв нелегальных мигрантов.

Министр национальной обороны подчеркнул, что обеспечение охраны границы с Беларусью сейчас является ключевой задачей польского войска и пограничной службы.

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Усиление границы с Беларусью

Еще раньше правительство Польши решило направить к государственной границе армию. Так, пограничную службу усилили около 3 тысяч военных.

В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять авиапатрулирование вдоль польско-белорусской границы,

– сообщил Мариуш Блащак.

Кризис на границе с Беларусью

После блокировки авиасообщения с Беларусью, которое стало следствием посадки самолета с Романом Протасевичем, сама Биллрусь решила мстить европейским государствам.

Для этого государство вовсе не препятствует нелегальным мигрантам штурмовать границы европейских государств. Более того, часто и сама их туда свозит.

Кроме Польши, изрядно досталось также Литве и Латвии.

Публикация Мариуша Блащака:

Обеспечение плотности границы с Беларусью сейчас является ключевой задачей Войска польского и Пограничной службы. Офицеров пограничной службы уже поддерживают около 3000 солдат. В ближайшие дни военные вертолеты осуществлять авиапатрулирование вдоль польско-белорусской границы.