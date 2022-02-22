Границы Украины останутся неизменными вопреки действиям РФ,– Зеленский жестко ответил оккупантам

Президент Владимир Зеленский отметил, что границы Украины были признанными международным сообществом. Поэтому они остаются такими же, несмотря на любые заявления России.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на заявление главы государства. Ее президент записал в ответ на "признание" Россией боевиков на Донбассе.

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Поблагодарил граждан за взвешенность

Обращение Владимира Зеленского обнародовали примерно в 2 ночи. Однако он акцентировал внимание на том, что нет повода для бессонной ночи.

За мной Украина, в ее международно признанных границах. И они остаются такими несмотря на любые заявления и действия Российской Федерации,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что неизменным остается и то, что украинцы спокойны и уверены в себе. За это глава государства поблагодарил всех граждан, которые взвешенно на что-либо реагируют.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео