ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Грановского

Высший антикоррупционный суд 7 декабря арестовал бывшего нардепа Александра Грановского. Соответствующее решение одобрили заочно, ведь подозреваемый скрывается за границей.

Решение об аресте Грановского одобрил следственный судья ВАКС Андрей Бицюк. О такой мере предосторожности ходатайствовали детективы Национального антикоррупционного бюро.

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Это решение открывает путь для розыска Грановского через Интерпол. Если он появится на территории Украины, его должны задержать и доставить в суд в течение 48 часов для избрания меры пресечения,

– сообщили в ЦПК.

Грановского подозревают в коррупционной схеме

Дело бывшего парламентария касается схемы на Одесском припортовом заводе, по которой завод недополучил 93,3 миллиона гривен.

В 2015 году ОПЗ заключил несколько соглашений с компанией Newscope Estates Ltd., которые касались продажи удобрений. Антикоррупционеры считают, что эта компания выполняла роль "прокладки". Все потому, что ОПЗ ничего ей не поставлял, а в контрактах намеренно занизили стоимость удобрений.

Дальше удобрения продавали реальным покупателям по рыночной цене. Интересно, что их даже напрямую отгружали из ОПЗ. Разницу в цене организаторы схемы выводили на связанные с ними счета.

Среди других подозреваемых по этому делу есть:

заместитель директора ОПЗ Степан Кимичиджи,

начальник отдела экспортных поставок и сбыта ОПЗ Игорь Чичельницкий,

владелец Newscope Estates Limited Павел Чумак.

Кстати, адвокаты Грановского утверждают, что тот якобы не скрывается, а проживает на Кипре.

Грановский был депутатом 8-го созыва Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко". До этого чиновник был депутатом Киевского городского совета.