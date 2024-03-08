Я в Киеве, чтобы бить тревогу, - министр обороны Британии о помощи Украине
Источник:Грант Шеппс
Великобритания среди союзников Украины и с первых дней полномасштабной агрессии поддерживает наше государство. Министр обороны страны прибыл в столицу и призвал к действиям.
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс опубликовал в сети видео в столице Украины. Он отметил, что мир должен убедиться, что наше государство выиграет эту войну.
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Обеспечить победу свободы
По словам Шеппса, он находится в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру, ведь нужно убедиться, что Украина выиграет эту войну.
Соединенное Королевство сделало больше, чем когда-либо, предоставляя самый большой на сегодня пакет военной поддержки,
– объяснил он.
Министр обороны Великобритании считает, что теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией. Стоит отметить, что Великобритания с первых дней поддерживает Украину в противостоянии России в полномасштабной войне.
Шеппс в Киеве: смотрите видео
Шеппс уже высказывался о полномасштабной войне
- Российский президент Владимир Путин не может выиграть войну против Украины. Впрочем, он и не может найти способ выйти из нее. В то же время Киев Путин хотел взять "блефом". Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.
- Украинский народ не повелся на "блеф" и не позволил России победить. По словам Шеппса, союзники тоже этого не допустят.
- Он отметил, что война поглощает оружие и людей с ужасной скоростью, но мы должны оставаться непоколебимыми. К тому же Шеппс назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".