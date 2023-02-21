МИД Германии просит своих граждан не ехать в Россию

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Особенно это касается периода – с 20 по 26 февраля.

Именно в эти дни в стране-агрессоре пройдет ряд официальных мероприятий. В связи с этим будут усилены меры безопасности.

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МИД Германии советует гражданам не ехать в Россию

Так, министерство рекомендует тем, кто находится в России, быть осторожными и избегать скоплений людей. Также МИД предостерегает от поездок в регионы, близкие к границе с Украиной – Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую области и другие.

Кстати, по поводу тех, кто имеет и российское, и немецкое гражданства, в случае возникновения конфликта Германия не сможет оказать этим людям консульскую помощь.

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